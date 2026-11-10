В Татарстане 11 ноября ожидаются мокрый снег и гололедица
В Татарстане 11 ноября прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами на дорогах возможна гололедица, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Температура воздуха ночью составит от +2 до 2 градусов, днем — от +1 до +5 градусов. Ожидается облачная погода, юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.
В Казани в течение суток также будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит 0…+2 градуса, днем воздух прогреется до +2…+4 градусов. Скорость юго-западного ветра — 6–11 м/с.