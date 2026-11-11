Расходы на дорожное хозяйство Дона увеличат до 43 млрд рублей
Расходы бюджета Ростовской области на дорожное хозяйство в 2027 году планируют увеличить до 43,2 млрд руб. Это на 8,2 млрд руб., или 23,4%, больше предусмотренных на 2026 год — 35 млрд руб. Такие параметры заложены в проекте областного бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Основная статья расходов — ремонт, содержание и другие работы на региональных и межмуниципальных дорогах. На эти цели в 2027 году предусмотрено 27,5 млрд руб. Еще 5,7 млрд руб. планируется направить на строительство и реконструкцию трасс, 2,8 млрд руб. — на их капитальный ремонт.
На строительство и ремонт дорог местного значения муниципалитетам собираются выделить 1,9 млрд руб. Кроме того, в составе дорожного фонда зарезервируют 4,2 млрд руб. на неотложные и чрезвычайные работы на региональных и местных дорогах.
В бюджете на 2026 год по подразделу «Дорожное хозяйство» было предусмотрено около 35 млрд руб. В частности, на содержание и ремонт региональных и межмуниципальных дорог первоначально заложили 8,8 млрд руб., на капитальный ремонт — 3,3 млрд руб. В проекте на 2027 год эти направления объединены и распределены по обновленной структуре расходов, поэтому прямое сравнение отдельных статей не всегда корректно.
На обеспечение работы центра безопасности дорожного движения в 2027 году предусмотрено 51,3 млн руб. Еще 836,5 млн руб. планируется направить на почтовые расходы, системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД и развитие интеллектуальной транспортной системы региона.