Расходы на дорожное хозяйство Дона увеличат до 43 млрд рублей

В бюджете на 2026 год по подразделу «Дорожное хозяйство» было предусмотрено около 35 млрд руб. В частности, на содержание и ремонт региональных и межмуниципальных дорог первоначально заложили 8,8 млрд руб., на капитальный ремонт — 3,3 млрд руб. В проекте на 2027 год эти направления объединены и распределены по обновленной структуре расходов, поэтому прямое сравнение отдельных статей не всегда корректно.