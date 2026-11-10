На Дону расходы на социальную политику в 2027 году превысят 111 млрд рублей

В Ростовской области расходы на социальную политику в 2027 году планируют увеличить примерно на 8% по сравнению с первоначальными параметрами бюджета на 2026 год. В проекте областного бюджета на 2027 год на эти цели предусмотрено 111,4 млрд руб. против примерно 103 млрд руб., заложенных при формировании бюджета на 2026 год. С проектом бюджета ознакомился «Ъ-Ростов».