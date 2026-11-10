На Дону расходы на социальную политику в 2027 году превысят 111 млрд рублей
В Ростовской области расходы на социальную политику в 2027 году планируют увеличить примерно на 8% по сравнению с первоначальными параметрами бюджета на 2026 год. В проекте областного бюджета на 2027 год на эти цели предусмотрено 111,4 млрд руб. против примерно 103 млрд руб., заложенных при формировании бюджета на 2026 год. С проектом бюджета ознакомился «Ъ-Ростов».
Одно из крупнейших направлений расходов — обязательное медицинское страхование неработающего населения. На уплату страховых взносов в 2027 году предусмотрено 28,9 млрд руб. Для сравнения, в действующем бюджете на 2026 год на эти цели было заложено около 27,1 млрд руб.
На социальную поддержку региональных льготных категорий граждан, включая ветеранов труда и тружеников тыла, планируют направить 11,3 млрд руб. Еще 8,1 млрд руб. предусмотрено на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, 3,7 млрд руб. — на поддержку детей из многодетных семей.
На создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в 2027 году заложено 859,8 млн руб. На социальные контракты для малоимущих семей и одиноко проживающих граждан — 1,5 млрд руб.