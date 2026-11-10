Два поезда через Ростовскую область задерживаются из-за ЧП в Архангельской области
Два пассажирских поезда, следующие через Ростовскую область, могут задержаться из-за приостановки движения на Северной железной дороге. Речь идет о составах №310 Адлер — Воркута и №311 Воркута — Новороссийск. Причиной стало обрушение пролета железнодорожного моста через реку Виледь в Архангельской области и сход вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба СКЖД.
Поезд №310 следует через Ростов-Главный, Новочеркасск, Шахтную, Красный Сулин, Зверево и другие станции региона. Состав №311 также проходит через Ростов-на-Дону, а затем следует в сторону Краснодарского края.
На участке Черемуха — Виледь движение приостановлено. Для перевозки пассажиров через барьерное место организовали автобусы. После этого они продолжат путь в поездах. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставят питание.
Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам помощь.