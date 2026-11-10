Нижегородская «Дирекция по организации питания» создала бот в «Максе»

Дирекция также обновила свой сайт, адаптировав его для мобильных устройств. Кроме того, по поручению мэра Шалабаева создана единая линия поддержки родителей: обращения с сайта, из бота и сообщества дирекции во «ВКонтакте» поступают в «единое окно» учреждения.