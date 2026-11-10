Нижегородская «Дирекция по организации питания» создала бот в «Максе»
Ответы на 28 частых вопросов взрослых о питании детей в муниципальных школах Нижнего Новгорода собраны в новом боте «Дирекции по организации питания» в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Мэр рассказал, что в первую очередь проверил раздел, где, выбрав класс и день, можно увидеть полный список блюд в меню.
Дирекция также обновила свой сайт, адаптировав его для мобильных устройств. Кроме того, по поручению мэра Шалабаева создана единая линия поддержки родителей: обращения с сайта, из бота и сообщества дирекции во «ВКонтакте» поступают в «единое окно» учреждения.
Установлен и норматив первого ответа специалиста — 30 минут.