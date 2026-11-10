Жительницу Ставрополья обвинили в смерти матери после закрытого массажа сердца
В Предгорном округе Ставропольского края 66-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей 91-летней матери. По версии следствия, она самостоятельно провела пожилой родственнице закрытый массаж сердца, в результате которого та получила множественные травмы и скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в июле 2026 года на территории одного из домовладений х. Славяновского. Обвиняемая при проведении массажа по неосторожности причинила матери телесные повреждения, от которых та умерла.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Вину местной жительницы, по данным следствия, подтверждают собранные доказательства, в том числе результаты судебных экспертиз. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.