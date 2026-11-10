Жительницу Ставрополья обвинили в смерти матери после закрытого массажа сердца

В Предгорном округе Ставропольского края 66-летнюю местную жительницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей 91-летней матери. По версии следствия, она самостоятельно провела пожилой родственнице закрытый массаж сердца, в результате которого та получила множественные травмы и скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.