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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Кировской области за год число лесных пожаров сократилось более чем вдвое

В Кировской области в этом году зарегистрировали 13 лесных пожаров, что почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда было выявлено 31 происшествие. Общая площадь возгораний составила 15,3 га — в пять раз меньше показателя прошлого года (77 га), сообщил пресс-центр правительства региона.
В Кировской области за год число лесных пожаров сократилось более чем вдвое

В Кировской области за год число лесных пожаров сократилось более чем вдвое

Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам министра лесного хозяйства области Андрея Тетерина, 12 пожаров удалось ликвидировать в первые сутки после обнаружения. Средняя площадь одного возгорания составила 1,2 га — в 16 раз меньше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу.
Основным способом обнаружения пожаров стало авиационное патрулирование. Для него использовали пять самолетов: три Ан-2 с парашютистами-пожарными и два Cessna. За сезон воздушные суда налетали 930 часов и обнаружили 10 возгораний.
Анна Кайдалова