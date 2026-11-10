Общественная палата Ульяновской области просит помощи в спасении памятника природы
Общественная палата Ульяновской области (ОП УО) во вторник подготовила обращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также в Общественную палату РФ, в Минприроды РФ и Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с просьбой о помощи в проведении работ по спасению памятника природы регионального значения «Маришкин родник». Об этом «Ъ-Волга» сообщил председатель экологической комиссии Общественной палаты, советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас.
Решение о направлении обращений было принято на прошлой неделе экологической комиссией после обсуждения ситуации с угрозой гибели особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Маришкин родник», расположенной в центре Ульяновска.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», «Маришкин родник» признан памятником природы в 1996 году. Его территория площадью 1,03 га включает в себя сам родник, который является истоком реки Симбирки (протекающей через центр города в подземном коллекторе и впадающей в Свиягу), незамерзающий небольшой пруд, на котором зимуют дикие утки, и зону зеленых насаждений.
О том, что родник умирает, Лев Левитас сообщил в конце октября на своей странице соцсети «Вконтакте». По его словам, если раньше дебит воды родника (объем вытекающей воды) «составлял четыре литра в секунду, то сейчас с трудом нацеживается пол-литра за полчаса», а пруд, высыхая, превращается в загнивающее болото. Эколог отмечает, что угасание родника началось не так давно, и связывает его со строительством рядом с ООПТ многоквартирного дома (МКД), который оказывает дополнительное давление на мягкие почвы этой зоны, перекрывая водоносные слои. По мнению членов комиссии, подземные воды теперь просто сменили направление и теперь, вероятно, ушли в направлении Волги.
На заседании экологической комиссии было отмечено, что до этого экологи в течение пяти лет не давали строить в этом месте, отмечая, что стройка может привести к гибели родника. Еще в начале прошлого века известный архитектор Феофан Вольсов после гидрологических исследований в районе Маришкиного родника предупреждал, что в этом районе нельзя возводить никакие тяжелые строения, иначе они нарушат гидрологический баланс. Однако в марте прошлого года управление архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска выдало разрешение на строительство компании «Магма-Симбирск», и сейчас дом практически завершен. Представитель регионального минприроды Сергей Солдаткин сказал, что ведомство передавало мэрии свои возражения по этому поводу, на что получило представление облпрокуратуры о необоснованном противодействии бизнесу. При этом господин Солдаткин признал, что на тот момент границы охранной зоны памятника природы еще не были определены и поставлены на учет, и возразить было нечем.
Лев Левитас заявил, что главные вопросы на сегодня — кто виноват и что делать». Комиссия пришла к выводу, что определить виновность можно только после тщательного гидрогеологического исследования зоны ООПТ. Однако в минприроды заметили, что денег у министерства на это нет, поскольку даже в предложениях ведомства по бюджету-2027 заложить 2 млн руб. на благоустройство ООПТ, которые можно было бы направить как раз на исследование, им было отказано (по предварительным оценкам, стоимость исследования может быть не менее 2 млн руб.).
В минприроды выразили надежду, что, «может быть, не все так плохо», и если прочистить каптажи (трубы родника), то и вода может появиться, однако признали, что и на это пока средств нет.
Лев Левитас отметил, что обращения будут отправлены по названным ведомствам сразу после того как региональное минприроды даст обоснованный ответ о возможности или невозможности финансирования исследований. По мнению господина Левитаса, получить бюджетное финансирование, видимо, все равно не удастся, и в ближайшее время обращения будут направлены. «Мы это просто так не оставим и не позволим, чтобы кто-то уничтожил сакральное место, которое было украшением города с XIX века»,— отметил советник губернатора.
В природоохранной прокуратуре на запрос «Ъ-Волга» ответили, что прокурорская проверка по Маришкиному роднику продолжается.