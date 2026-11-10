Общественная палата Ульяновской области просит помощи в спасении памятника природы

На заседании экологической комиссии было отмечено, что до этого экологи в течение пяти лет не давали строить в этом месте, отмечая, что стройка может привести к гибели родника. Еще в начале прошлого века известный архитектор Феофан Вольсов после гидрологических исследований в районе Маришкиного родника предупреждал, что в этом районе нельзя возводить никакие тяжелые строения, иначе они нарушат гидрологический баланс. Однако в марте прошлого года управление архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска выдало разрешение на строительство компании «Магма-Симбирск», и сейчас дом практически завершен. Представитель регионального минприроды Сергей Солдаткин сказал, что ведомство передавало мэрии свои возражения по этому поводу, на что получило представление облпрокуратуры о необоснованном противодействии бизнесу. При этом господин Солдаткин признал, что на тот момент границы охранной зоны памятника природы еще не были определены и поставлены на учет, и возразить было нечем.