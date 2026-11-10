Старинную усадьбу Лосевых готовят к торгам в Воронежской области
В селе Терновое Семилукского района Воронежской области готовят к продаже объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба» (исторически известна как усадьба Лосевых-Нечаевых-Сомовых). Проведение торгов запланировано на четвертый квартал 2026 года. Это следует из данных федеральной платформы «Наследие.дом.РФ».
Объект представляет собой двухэтажный усадебный дом XIX века общей площадью 504,2 кв. м. Его кадастровая стоимость оценивается в 2,62 млн руб. Здание находится в собственности Семилукского района, не эксплуатируется и признано находящимся в неудовлетворительном состоянии: в нем полностью отсутствуют инженерные коммуникации (электричество, водоснабжение, отопление и газ), зафиксированы трещины в стенах и деформация цоколя.
Вместе со зданием инвестору предложат земельный участок площадью 14,3 тыс. кв. м (1,4 га) с кадастровой стоимостью 17,07 млн руб., имеющий вид разрешенного использования «для обслуживания зданий и сооружений объектов образования».
Согласно охранному обязательству, будущий собственник обязан разработать научно-проектную документацию по сохранению усадьбы в течение двух лет с момента регистрации права собственности. Завершить полный комплекс реставрационных работ и приспособить памятник архитектуры к современному использованию необходимо до 30 декабря 2029 года. Кроме того, в течение года на здании предстоит установить информационные надписи.
Усадьба в селе Терновое расположена на верхней террасе реки Ведуги. Вместе с имением Лосевых-Сомовых в соседнем селе Губарево она формирует единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. Изначально земли принадлежали вдове гвардии капитана Саввы Лосева, затем перешли дворянам Сомовым. Позже имением владел купеческий род Нечаевых (хозяева шерстомойного завода и торговых лавок в Воронеже), которые перестроили две соседние терновские усадьбы в одну. После революции в здании долгое время работала сельская школа.
В августе стало известно, что для ОКН федерального значения «Усадьба Лосевых-Сомовых: главный усадебный дом» в селе Губарево Семилукского района Воронежской области подготовили научно-проектную документацию по сохранению. Проект уже получил положительное заключение.