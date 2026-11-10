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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Старинную усадьбу Лосевых готовят к торгам в Воронежской области

В селе Терновое Семилукского района Воронежской области готовят к продаже объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Усадьба» (исторически известна как усадьба Лосевых-Нечаевых-Сомовых). Проведение торгов запланировано на четвертый квартал 2026 года. Это следует из данных федеральной платформы «Наследие.дом.РФ».
Усадьба Лосевых-Нечаевых-Сомовых в Семилукском районе Воронежской области

Усадьба Лосевых-Нечаевых-Сомовых в Семилукском районе Воронежской области

Портал «Наследие.дом.РФ»

Объект представляет собой двухэтажный усадебный дом XIX века общей площадью 504,2 кв. м. Его кадастровая стоимость оценивается в 2,62 млн руб. Здание находится в собственности Семилукского района, не эксплуатируется и признано находящимся в неудовлетворительном состоянии: в нем полностью отсутствуют инженерные коммуникации (электричество, водоснабжение, отопление и газ), зафиксированы трещины в стенах и деформация цоколя.
Вместе со зданием инвестору предложат земельный участок площадью 14,3 тыс. кв. м (1,4 га) с кадастровой стоимостью 17,07 млн руб., имеющий вид разрешенного использования «для обслуживания зданий и сооружений объектов образования».
Согласно охранному обязательству, будущий собственник обязан разработать научно-проектную документацию по сохранению усадьбы в течение двух лет с момента регистрации права собственности. Завершить полный комплекс реставрационных работ и приспособить памятник архитектуры к современному использованию необходимо до 30 декабря 2029 года. Кроме того, в течение года на здании предстоит установить информационные надписи.

Усадьба в селе Терновое расположена на верхней террасе реки Ведуги. Вместе с имением Лосевых-Сомовых в соседнем селе Губарево она формирует единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. Изначально земли принадлежали вдове гвардии капитана Саввы Лосева, затем перешли дворянам Сомовым. Позже имением владел купеческий род Нечаевых (хозяева шерстомойного завода и торговых лавок в Воронеже), которые перестроили две соседние терновские усадьбы в одну. После революции в здании долгое время работала сельская школа.

В августе стало известно, что для ОКН федерального значения «Усадьба Лосевых-Сомовых: главный усадебный дом» в селе Губарево Семилукского района Воронежской области подготовили научно-проектную документацию по сохранению. Проект уже получил положительное заключение.
Кабира Гасанова