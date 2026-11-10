Старинную усадьбу Лосевых готовят к торгам в Воронежской области

Усадьба в селе Терновое расположена на верхней террасе реки Ведуги. Вместе с имением Лосевых-Сомовых в соседнем селе Губарево она формирует единый ландшафтно-архитектурный ансамбль. Изначально земли принадлежали вдове гвардии капитана Саввы Лосева, затем перешли дворянам Сомовым. Позже имением владел купеческий род Нечаевых (хозяева шерстомойного завода и торговых лавок в Воронеже), которые перестроили две соседние терновские усадьбы в одну. После революции в здании долгое время работала сельская школа.