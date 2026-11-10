Робособакам доверят доставку товаров в Петербурге до квартирных дверей

Робособаки, по словам господина Глухова, смогут передвигаться по городу, развивая скорость до 7 км/ч. Технические возможности позволят им подниматься и спускаться по лестницам многоквартирных домов и доставлять товары до дверей квартир. Грузоподъемность такого курьера составляет до 10 кг.