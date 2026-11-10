Робособакам доверят доставку товаров в Петербурге до квартирных дверей
Роботы в виде собак смогут доставлять товары по Санкт-Петербургу до дверей квартир. О планах по запуску такого вида доставки рассказал на заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания города генеральный директор ООО «Инстамарт Сервис» («Купер») Павел Глухов.
Робособаки, по словам господина Глухова, смогут передвигаться по городу, развивая скорость до 7 км/ч. Технические возможности позволят им подниматься и спускаться по лестницам многоквартирных домов и доставлять товары до дверей квартир. Грузоподъемность такого курьера составляет до 10 кг.
Павел Глухов отметил, что цена доставки робособакой будет сравнима со стоимостью услуг человека. В условиях критического дефицита кадров, по его словам, это важная задача.
Глава транспортной комиссии ЗакСа Алексей Цивилев, как сообщает «Делового Петербурга», признался, что депутаты согласовали запуск доставки робособаками. В Петербурге они могут появиться уже в ближайшие 3 года.