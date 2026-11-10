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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане дополнительно выделили 5,3 млн рублей на поддержку молодых врачей

В Татарстане на выплаты молодым врачам, приехавшим работать в районные больницы по целевому направлению, дополнительно направили 5,3 млн руб. Средства выделили из республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Минфина Татарстана.
В Татарстане дополнительно выделили 5,3 млн рублей на поддержку молодых врачей

В Татарстане дополнительно выделили 5,3 млн рублей на поддержку молодых врачей

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Ежегодно на поддержку молодых специалистов предусмотрено 13,8 млн руб. Однако с учетом планируемого до конца года приема врачей потребность в финансировании выросла до 19,1 млн руб.
Молодым врачам в течение первых трех лет работы выплачивают ежемесячную надбавку в размере 2,5 тыс. руб. Кроме того, им положена единовременная выплата на хозяйственное обустройство — 21,5 тыс. руб.
Анна Кайдалова