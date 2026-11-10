На капремонт кадетского корпуса в тамбовском Уварово направят 112 млн рублей

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит выполнить общестроительные и отделочные работы, привести в порядок системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжение. Работы разделены на пять этапов. Подрядчику необходимо завершить капремонт до 31 декабря 2027 года.