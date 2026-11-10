На капремонт кадетского корпуса в тамбовском Уварово направят 112 млн рублей
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уваровский кадетский корпус им. Святого Георгия Победоносца» объявило электронный аукцион на капитальный ремонт своего второго корпуса в городе Уварово Тамбовской области. Начальная цена контракта составляет 112,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Заявки принимаются до 17 ноября. Итоги подведут 19-го. Финансирование предусмотрено из бюджета городского округа.
Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит выполнить общестроительные и отделочные работы, привести в порядок системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжение. Работы разделены на пять этапов. Подрядчику необходимо завершить капремонт до 31 декабря 2027 года.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что капремонт филиала Жердевской школы №2 в селе Бурнак Тамбовской области выполнит саратовское ООО «Поволжский строительный комбинат №1». Компания предложила 115,8 млн руб. при начальной цене 115,9 млн руб.