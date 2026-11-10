Беглов пообещал лучшим воспитателям Петербурга по 100 тысяч рублей
Лучшие воспитатели Санкт-Петербурга получат премию по итогам 2026 года в размере 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Речь идет о премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга, реализующего образовательные программы дошкольного образования» в 2026 году.
В документе сказано, что премия достанется 100 воспитателям государственных детских садов, которые находятся в ведении районных администраций и Комитета по образованию.
По данным пресс-службы Смольного, ее цель — повысить престиж профессии воспитателя дошкольного образования и поощрить творчески работающих педагогов, а также поддержать тех, чья профессиональная деятельность способствует развитию системы дошкольного образования города на Неве.