Мошенники на распродажах крадут не карты, а аккаунты

«Классический телефонный фрод сократился в разы, злоумышленники всё больше работают в сферах с максимальным доверием людей — личных переписках. В сезон распродаж этот тренд мимикрирует: сообщение о скидке от знакомых реже вызывает подозрения. Рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию: она превращает украденный пароль в бесполезный набор символов. Не игнорировать предупреждения любых защитных систем: от оператора, телефона или антивируса. И главное: никогда не верить слишком выгодным предложениям, даже если сообщение пришло от друга. Лучше перезвонить ему по телефону или проверить информацию на официальном сайте бренда», — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.