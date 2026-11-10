Татарстан и Катар обсудили совместные проекты в сфере культуры

Отдельное внимание на встрече уделили культурным проектам. Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в участии в Международной книжной ярмарке в Катаре в 2028 году. Среди возможных направлений сотрудничества он назвал совместные выставочные и музейные проекты, а также производство документальных фильмов об истории и культурном наследии двух народов.