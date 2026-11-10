Татарстан и Катар обсудили совместные проекты в сфере культуры
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры Катара Абдулрахманом бен Хамадом Аль Тани в Казанском Кремле. Стороны обсудили расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества, сообщила пресс-служба раиса республики.
Господин Минниханов отметил потенциал развития экономических отношений с Катаром и рассказал о возможностях Татарстана в промышленности. По его словам, республика также заинтересована в укреплении связей с исламским миром. Доля стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) во внешней торговле Татарстана по итогам прошлого года составила около 50%.
Отдельное внимание на встрече уделили культурным проектам. Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в участии в Международной книжной ярмарке в Катаре в 2028 году. Среди возможных направлений сотрудничества он назвал совместные выставочные и музейные проекты, а также производство документальных фильмов об истории и культурном наследии двух народов.
Министр культуры Катара подтвердил заинтересованность в расширении связей с Татарстаном. В частности, делегация выразила интерес к продолжению работы по переводу книг на арабский язык.