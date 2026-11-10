УФАС приостановило конкурс на стройку школы искусств в Каспийске на 362 млн рублей

В жалобе подрядчик указывает на невозможность освоения средств до конца года. На выполнение работ, а также на документооборот и оплату (всего 22 рабочих дня) остается 48 календарных дней с момента планируемого заключения контракта. Кроме того, заявитель выявил расхождения в стоимости оборудования: цена насосной станции пожаротушения в электронном извещении (950 тысяч руб.) в 2,7 раза ниже, чем в сметной документации (2,58 млн руб.).