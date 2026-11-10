УФАС приостановило конкурс на стройку школы искусств в Каспийске на 362 млн рублей
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан (УФАС) приостановило процедуру открытого конкурса на строительство детской школы искусств на 200 мест в Каспийске. Жалобу на действия заказчика — МБУ ДО «Детская школа искусств им. С. Агабабова» — подало ООО «Спецстроймонтаж». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 362 млн рублей.
Согласно материалам закупки, организатором которой выступает Комитет по государственным закупкам РД, контракт предусматривает финансирование в течение трех лет. При этом 350 млн рублей заложены на 2026 год, а на 2027 и 2028 годы — лишь по 6 млн рублей.
В жалобе подрядчик указывает на невозможность освоения средств до конца года. На выполнение работ, а также на документооборот и оплату (всего 22 рабочих дня) остается 48 календарных дней с момента планируемого заключения контракта. Кроме того, заявитель выявил расхождения в стоимости оборудования: цена насосной станции пожаротушения в электронном извещении (950 тысяч руб.) в 2,7 раза ниже, чем в сметной документации (2,58 млн руб.).
Рассмотрение жалобы назначено на 27 октября 2026 года. В соответствии со ст. 106 ФЗ № 44, заказчик обязан приостановить подписание контракта до вынесения решения антимонопольным органом.
Это уже вторая попытка провести конкурс на данный объект. Предыдущая закупка была отменена после того, как Дагестанское УФАС выявило нарушения: заказчик включил в описание закупки трансформаторную подстанцию, отсутствующую в проектно-сметной документации, и не предоставил надлежащих разъяснений на запросы участников.
В марте 2026 года проект строительства детской школы искусств на 200 мест в Каспийске получил положительное заключение. Многопрофильное учебное заведение откроют в микрорайоне Кемпинг. В школе оборудуют выставочный и репетиционный залы, аудитории для инструментальных, вокальных и хоровых занятий, кабинеты рисунка, живописи, скульптуры и графического дизайна. Кроме того, ученики здесь будут изучать теоретические дисциплины и сценическое искусство.
Отдельные пространства отведут под хореографию, классический и народно-сценический танец.