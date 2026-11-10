Двум жителям Оренбурга вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования

Организатору преступной схемы назначено лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Его подельнику назначено наказание в виде принудительных работ на 2 года с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Осужденные также лишены права управления транспортными средствами на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев.