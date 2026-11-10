Двум жителям Оренбурга вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования
Ленинский районный суд Оренбурга признал виновными двух жителей по ч.ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Организатору преступной схемы назначено лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Его подельнику назначено наказание в виде принудительных работ на 2 года с удержанием 15% заработной платы в доход государства. Осужденные также лишены права управления транспортными средствами на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет 10 месяцев.
По информации ведомства, с января 2022 года по май 2024 года 36-летний житель Оренбурга приобрел несколько автомобилей премиум-класса и использовал их для умышленных столкновений с чужими автомобилями. В результате обмана сотрудников страховых компаний, а также подделки документов о ДТП, ему удалось похитить свыше 8,5 млн руб.
В феврале 2024 года он вступил в сговор с 38-летним знакомым. На перекрестке с круговым движением мужчины спровоцировали столкновение с другим автомобилем. Подсудимым удалось похитить более 950 тыс. руб., принадлежащих страховой компании.
В доход государства обращены запчасти для дорогостоящих автомобилей, а также эквивалент стоимости реализованных транспортных средств на общую сумму 12,6 млн рублей.