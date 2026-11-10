Аграрии Курской области получат 630 млн рублей на выращивание озимых культур
Курская область вошла в число 22 регионов России, которым федеральное правительство окажет дополнительную финансовую поддержку при выращивании озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общий объем субсидирования с учетом софинансирования из региональных средств превысит 630 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Основную часть транша (518,8 млн) обеспечит федеральный бюджет, остальную выделит областная казна. Средства распределят между примерно 250 курскими сельхозпредприятиями для компенсации части расходов на агротехнологические работы и стимулирования производства озимых культур. Всего российское правительство направит 22 регионам более 13 млрд руб., что позволит поддержать хозяйства на совокупной площади свыше 5,5 млн га.
«Это будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, а все запросы внутреннего рынка, наших граждан будут в полной мере обеспечены агропромом и в будущем году»,— отметил господин Мишустин.
В октябре стало известно, что пять регионов Черноземья получат из резервного фонда правительства России свыше 127,9 млн руб. на софинансирование программ развития экспорта и поддержку малого и среднего агробизнеса. Минпромторг России распределил эти средства между региональными центрами поддержки экспорта, в том числе Курской области досталось 19,3 млн руб.