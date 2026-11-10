Аграрии Курской области получат 630 млн рублей на выращивание озимых культур

Курская область вошла в число 22 регионов России, которым федеральное правительство окажет дополнительную финансовую поддержку при выращивании озимых зерновых культур под урожай 2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Общий объем субсидирования с учетом софинансирования из региональных средств превысит 630 млн руб. Об этом сообщили в региональном правительстве.