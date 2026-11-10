Оренбуржец похитил женщину и угрожал ей ножом, чтобы заставить дать ложные показания

Прокуратура Ясненского района Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Ему вменяют незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предмета, используемого в качестве оружия (п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и уклонению от дачи показаний с угрозой убийством и насилием (ч. 4 ст. 309 УК РФ).