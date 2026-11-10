Оренбуржец похитил женщину и угрожал ей ножом, чтобы заставить дать ложные показания
Несколько часов он избивал потерпевшую в запертом помещении
Прокуратура Ясненского района Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Ему вменяют незаконное проникновение в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предмета, используемого в качестве оружия (п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также принуждение потерпевшего к даче ложных показаний и уклонению от дачи показаний с угрозой убийством и насилием (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Преступление произошло в августе 2026 года. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчина уже являлся обвиняемым по уголовному делу об убийстве и причинении вреда здоровью. Желая избежать ответственности, он проник в комнату местного общежития, где жила пострадавшая.
После этого он пригрозил жертве ножом, привел ее к себе домой и запер входную дверь. Затем на протяжении нескольких часов он избивал женщину. Также фигурант заставлял ее дать ложные показания или не являться в суд.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы на рассмотрение в суд.