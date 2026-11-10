Торговый дом ММК получил награды трех конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции
В Санкт-Петербурге по окончании 29-й Международной конференции «Российский рынок металлов-2026» наградили победителей отраслевых конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции. Среди лауреатов – Торговый дом ММК и его подразделения.
В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2026», в котором участвовали 15 компаний, ТД ММК победил в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний».
В конкурсе «Лучший сервисный металлоцентр России-2026» «За высокие темпы роста» отмечен сервисный металлоцентр ТД ММК в Щёлкове. Подразделение ТД ММК в Набережных Челнах получило награду конкурса «Лучшая металлобаза России-2026», став лучшей металлобазой Поволжья.
Торговый дом ММК – одна из ведущих металлоторговых компаний страны с 38 филиалами, 56 складскими площадками и 15 центрами розничной торговли. В 2025 году компания обновила рекорд продаж, реализовав 1,6 млн т металлопродукции, в том числе 242 тыс. т через маркетплейс. Ключевыми направлениями развития ТД ММК в последние годы стали цифровизация продаж, развитие складского сервиса и увеличение переработки товарной металлопродукции на собственных площадках.
ПАО «ММК»Реклама