Торговый дом ММК получил награды трех конкурсов Российского союза поставщиков металлопродукции

Торговый дом ММК – одна из ведущих металлоторговых компаний страны с 38 филиалами, 56 складскими площадками и 15 центрами розничной торговли. В 2025 году компания обновила рекорд продаж, реализовав 1,6 млн т металлопродукции, в том числе 242 тыс. т через маркетплейс. Ключевыми направлениями развития ТД ММК в последние годы стали цифровизация продаж, развитие складского сервиса и увеличение переработки товарной металлопродукции на собственных площадках.