Саратовский суд вернул в госсобственность 320 тысяч квадратных метров у воды

В рамках прокурорской проверки соблюдения водного и земельного законодательства выяснилось, что границы трех участков пересекают береговые полосы и акватории водных объектов на площади больше 320 тыс. кв. м. Земля принадлежит неназванным физлицам.Красноармейский район расположен вдоль берега Волгоградского водохранилища (Волга). Также на территории муниципалитета проистекает еще 13 рек.