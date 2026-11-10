Саратовский суд вернул в госсобственность 320 тысяч квадратных метров у воды
В Саратовской области суд рассмотрел иск Красноармейской межрайонной прокуратуры к владельцам земли возле воды. Подробности сообщила пресс-служба надзорного органа.
В рамках прокурорской проверки соблюдения водного и земельного законодательства выяснилось, что границы трех участков пересекают береговые полосы и акватории водных объектов на площади больше 320 тыс. кв. м. Земля принадлежит неназванным физлицам.Красноармейский район расположен вдоль берега Волгоградского водохранилища (Волга). Также на территории муниципалитета проистекает еще 13 рек.
Прокуратура подготовила иск в связи с нарушением права граждан на доступ к воде. Суд удовлетворил требования надзорного органа.