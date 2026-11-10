В Кировской области раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад
В Кировской области предъявили обвинение 55-летнему жителю Калининградской области в убийстве двух человек, совершенном в 1996 году. Обвиняемого заключили под стражу, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в июне 1996 года во время тушения пожара в частном доме в Вятскополянском районе обнаружили тело 79-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Ее 54-летнего сына с телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Уголовное дело возбудили в том же году, однако установить подозреваемого тогда не удалось.
Спустя годы следователи повторно изучили материалы дела и направили вещественные доказательства на экспертизу. На окурке, изъятом с места преступления, обнаружили биологические следы. Полученный ДНК-профиль совпал с генотипом 55-летнего жителя Калининградской области, ранее неоднократно судимого.
Обвиняемый признался в преступлении. Следствие установило, что в 1996 году он приехал к потерпевшим из-за долга за аренду квартиры и остался у них на ночь. Утром между ним и хозяином дома произошел конфликт из-за оплаты. Во время ссоры мужчина ударил молотком по голове хозяина и его мать, после чего поджег дом и скрылся.