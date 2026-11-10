В Кировской области раскрыли убийство, совершенное 30 лет назад

Обвиняемый признался в преступлении. Следствие установило, что в 1996 году он приехал к потерпевшим из-за долга за аренду квартиры и остался у них на ночь. Утром между ним и хозяином дома произошел конфликт из-за оплаты. Во время ссоры мужчина ударил молотком по голове хозяина и его мать, после чего поджег дом и скрылся.