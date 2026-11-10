В Москве возложили цветы к памятнику конструктора Михаила Калашникова
Монумент находится на Оружейном переулке
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У памятника конструктору Михаилу Калашникову на Оружейном переулке в Москве состоялась церемония возложения цветов в честь 107-летия со дня рождения оружейника. Об этом в Max сообщила депутат Госдумы от Удмуртии Татьяна Ишматова.
«Его имя стало символом инженерной мысли, самоотверженного труда и настоящей преданности Родине. Созданный им автомат АК-47 — это не просто оружие, это часть нашей истории, узнаваемая во всем мире. И в ней — огромный вклад удмуртской земли, где талант мастера раскрылся в полной мере»,— написала она.
Памятник Михаилу Калашникову на Оружейном переулке был открыт в сентябре 2017 года. Скульптор — народный художник РФ Салават Щербаков. Высота композиции составляет семь метров. Оружейник изображен с автоматом АК-47.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья на Алтае. Большую часть жизни конструктор работал в Ижевске. Известен как разработчик автомата АК-47, который был принят на вооружение в начале 1949 года. Конструктор стал единственным человеком, удостоенным звания Героя РФ и дважды звания Героя социалистического труда. Михаил Калашников умер на 95-м году жизни в столице Удмуртии.