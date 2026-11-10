В Москве возложили цветы к памятнику конструктора Михаила Калашникова

«Его имя стало символом инженерной мысли, самоотверженного труда и настоящей преданности Родине. Созданный им автомат АК-47 — это не просто оружие, это часть нашей истории, узнаваемая во всем мире. И в ней — огромный вклад удмуртской земли, где талант мастера раскрылся в полной мере»,— написала она.