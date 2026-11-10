Иноагентов будут исключать из кадрового резерва госорганов Удмуртии
Соответствующее постановление подписала и. о. премьера республики
Получение статуса иноагента стало основанием для исключения из кадрового резерва государственной гражданской службы Удмуртии. Соответствующее постановление подписала и. о. председателя правительства республики Татьяна Чуракова.
Среди других пунктов — выход из резерва по личному заявлению, при достижении гражданином 65 лет, из-за лишения гражданства РФ, за дисциплинарный проступок или непрерывное пребывание в резерве более трех лет.
Кадровый резерв госоргана Удмуртии был создан в 2005 году. Он необходим для обеспечения госорганов кадрами и замещения различных госдолжностей из числа граждан и гражданских служащих.