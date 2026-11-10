СК проверит мать 16-летней ижевчанки после эфира на Первом канале
Поводом стала история девочки, рассказавшей о матери, злоупотребляющей алкоголем
Следственный комитет организовал проверку после выхода программы «Мужское / Женское» на Первом канале, в которой рассказали о 16-летней жительнице Ижевска. По словам девушки, мать злоупотребляет алкоголем и не занимается ее воспитанием. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.
В эфире также прозвучали претензии к работе органов опеки и попечительства: участники программы заявили, что сотрудники не приняли необходимых мер для защиты прав несовершеннолетней.
Проверка организована по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности (ст. 156 и 293 УК РФ). Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Рустаму Тугушеву доложить о ходе проверки и доводах, озвученных в программе.