СК проверит мать 16-летней ижевчанки после эфира на Первом канале

Следственный комитет организовал проверку после выхода программы «Мужское / Женское» на Первом канале, в которой рассказали о 16-летней жительнице Ижевска. По словам девушки, мать злоупотребляет алкоголем и не занимается ее воспитанием. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.