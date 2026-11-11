«Кубань Кредит» добавил услугу дистанционного оформления POS-терминала
Банк «Кубань Кредит» продолжает развивать цифровые сервисы для удобства своих клиентов и сообщает о запуске нового функционала в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических лиц.
Теперь корпоративные клиенты могут подать заявку на получение POS-терминала онлайн, используя функционал ДБО юридических лиц. Новый сервис позволяет предпринимателям экономить время и повышает эффективность взаимодействия банка с клиентами, делая его более мобильным и технологичным.
Чтобы заказать POS-терминал, достаточно авторизоваться в личном кабинете ДБО юридических лиц, перейти в раздел «Продукты», выбрать услугу «Подключение POS-терминала» и заполнить электронную заявку. После подтверждения заявки с клиентом свяжется менеджер банка для уточнения параметров подключения.
Напомним, ранее Банк «Кубань Кредит» запустил новый онлайн-сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Калькулятор РКО», который позволяет оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключив переплаты за неиспользуемые банковские услуги.
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