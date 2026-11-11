«Кубань Кредит» добавил услугу дистанционного оформления POS-терминала

Теперь корпоративные клиенты могут подать заявку на получение POS-терминала онлайн, используя функционал ДБО юридических лиц. Новый сервис позволяет предпринимателям экономить время и повышает эффективность взаимодействия банка с клиентами, делая его более мобильным и технологичным.