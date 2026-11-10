Сбор зерна в Удмуртии сократился на 16%
Аграрии получили около 722 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии составил около 722 тыс. тонн — на 16% меньше, чем годом ранее. Предварительные итоги уборочной кампании обсудили на аппаратном совещании в Госсовете республики.
Зерновые и зернобобовые убрали с площади 279 тыс. га из 297,7 тыс. га. Средняя урожайность составила 25,7 ц/га. Для сравнения, в 2025 году аграрии намолотили 860 тыс. тонн зерна в бункерном весе при урожайности 30,4 ц/га.
При этом хозяйства заготовили 32,6 ц кормовых единиц на одну условную голову скота, превысив плановые показатели. Картофель собрали с 3,4 тыс. га, его валовой сбор составил 82,6 тыс. тонн. Овощей открытого грунта получили 6,9 тыс. тонн.
В Госсовете также отметили расширение посевов отдельных культур. По сравнению с прошлым годом площади под масличным льном выросли в семь раз, а под кукурузой на зерно — в 11 раз. Чечевицу в этом году сеяли в четырех районах, сою — в шести.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что основной причиной снижения урожая зерновых в 2026 году стало переувлажнение почвы из-за обильных июльских осадков. В республике вводили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, аграрии столкнулись с ростом затрат на топливо и удобрения, а также дефицитом кадров.