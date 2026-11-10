В Самарской области с двух жителей взыскано 200 тысяч рублей за незаконную охоту на беременную косулю
Кинель-Черкасский районный суд Самарской области удовлетворил требования комитета охоты и рыболовства о взыскании с двух местных жителей ущерба, причиненного незаконной охотой. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
С ответчиков солидарно взыскан ущерб в размере 200 тыс. руб., проценты (в связи с неисполнением досудебного требования), а также расходы по оплате государственной пошлины.
Пресс-служба суда уточняет, что весной прошлого года на территории охотничьих угодий Кинель-Черкасского района ответчики транспортировали продукцию незаконной охоты — тушу косули с эмбрионом. У них не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. За это нарушение они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).
Размер вреда, причиненного окружающей среде, определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Такса за косулю составляет 40 тыс. руб., при этом применен пересчетный коэффициент 5 (при уничтожении самок охотничьих ресурсов).
Ответчики иск не признали. Причастность их к происшествию суд установил на основании собранных истцом материалов, фототаблиц и показаний свидетелей.