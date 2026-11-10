В Самарской области с двух жителей взыскано 200 тысяч рублей за незаконную охоту на беременную косулю

Пресс-служба суда уточняет, что весной прошлого года на территории охотничьих угодий Кинель-Черкасского района ответчики транспортировали продукцию незаконной охоты — тушу косули с эмбрионом. У них не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов. За это нарушение они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты).