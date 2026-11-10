Директора саратовского «Треста-7» отправили в колонию за отмывание денег
Алексея Кузнецова также признали виновным в покушении на мошенничество
В Саратовской области директора строительной компании «Трест 7» Алексея Кузнецова приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 600 тыс. руб. Бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.
По данным суда, фигурант подделал налоговую отчетность за третий квартал 2023 года. В декларациях по НДС он предоставил ложные данные о продажах и незаконно заявил вычеты более чем на 34 млн руб. Помимо этого, господин Кузнецов скрыл аванс по госконтракту.
Также суд и следствие установили, что с июня 2024-го по май 2025 года директор «Трест 7» легализовал более 8 млн руб., полученные благодаря уклонению от налогов. Отмыть средства господин Кузнецов решил, заключив договоры лизинга на приобретение автомобилей более чем на 20 млн руб.
Энгельсский районный суд также обратил имущество Алексея Кузнецова на сумму более чем 9 млн руб. в доход государства.
В конце октября 2026 года в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о задержании Алексея Кузнецова по подозрению в хищении денег при строительстве поликлиники в Камышине. По данным ведомства, подрядчик — ООО «Трест 7» из Энгельса — нарушил условия госконтракта и потратил выделенные средства на цели, не связанные с работами.
ООО «Трест 7» зарегистрировано в Энгельсе Саратовской области в сентябре 2018 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директор — Алексей Кузнецов, ему же принадлежит 100% в уставном капитале. «Трест-7» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в октябре 2025 года сроком на два года. По состоянию на 1 октября 2026 года у компании есть задолженность перед налоговой в размере 141 млн руб. Выручка в прошлом году 636 млн руб., а чистая прибыль 401 тыс. руб. В сентябре этого года ФНС обратилась в суд, чтобы признать фирму банкротом. Сумма требований превышает 80 млн руб.