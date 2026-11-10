Директора саратовского «Треста-7» отправили в колонию за отмывание денег

ООО «Трест 7» зарегистрировано в Энгельсе Саратовской области в сентябре 2018 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Директор — Алексей Кузнецов, ему же принадлежит 100% в уставном капитале. «Трест-7» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в октябре 2025 года сроком на два года. По состоянию на 1 октября 2026 года у компании есть задолженность перед налоговой в размере 141 млн руб. Выручка в прошлом году 636 млн руб., а чистая прибыль 401 тыс. руб. В сентябре этого года ФНС обратилась в суд, чтобы признать фирму банкротом. Сумма требований превышает 80 млн руб.