В Таганроге завершили ремонт теплотрассы после ночного ДТП

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Таганроге ночью автомобиль врезался в трубу теплосети по адресу улица Зои Космодемьянской, 22. В результате удара произошел порыв с выходом горячей воды. Без тепла остались дома в границах улиц Зои Космодемьянской, 16–24, Москатова, 1–21, Дзержинского, 178–192, Шаумяна, 20, 22, Щаденко, 85–89, Морозова, 22 и Воскова, 108.