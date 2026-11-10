Аграрии Карачаево-Черкесии засеяли более 72% площадей озимых
В Карачаево-Черкесии продолжается озимая посевная кампания под урожай 2027 года. Сев стартовал в четырех муниципальных районах республики — Абазинском, Прикубанском, Ногайском и Хабезском. Аграрии засеяли 11 308 га, или 72,2% запланированного объема, сообщили в правительстве региона.
Основная площадь отведена под озимую пшеницу — 14 450 га. Озимый ячмень занимает 1 100 га. Впервые за последние годы в республике посеян озимый рапс: под эту культуру отведено 400 га, тогда как в прошлом году она не высевалась.
Посевные работы ведутся с соблюдением агротехнологических требований и оптимальных сроков сева.