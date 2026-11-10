В Тамбове 23-летнего диверсанта приговорили к 15 годам строгого режима
Суд в областном центре признал 23-летнего жителя Мичуринска виновным в диверсии и приготовлении к диверсии, назначив ему по совокупности преступлений 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Об этом 10 ноября рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, в 2025 году фигуранта «путем обмана склонили к совершению диверсий» в Тамбовской области. Для этого ему передали координаты объектов энергетической инфраструктуры и поставили задачу по их повреждению. Довести задуманное до конца осужденный не смог, так как был задержан силовиками. Уголовное дело расследовалось управлением ФСБ по Тамбовской области.
Фигуранта судили по статьям о диверсии группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса (п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и о приготовлении к такому деянию (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Вину подсудимый признал частично.
В середине октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Воронеже сотрудники ФСБ сорвали диверсионно-террористическую акцию СБУ, в ходе которой планировалось поразить беспилотниками ближнего радиуса действия военный аэродром «Балтимор». По информации силовиков, задержана гражданка РФ, завербованная на территории Украины в 2022 году.