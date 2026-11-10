В Тамбове 23-летнего диверсанта приговорили к 15 годам строгого режима

Суд в областном центре признал 23-летнего жителя Мичуринска виновным в диверсии и приготовлении к диверсии, назначив ему по совокупности преступлений 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Об этом 10 ноября рассказали в прокуратуре Тамбовской области.