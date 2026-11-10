Налогового инспектора в Дагестане подозревают в получении двух взяток
В Дагестане возбуждено уголовное дело против налогового инспектора по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в СУ СКР России по Республике.
По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый в ходе проверки торгового объекта в Кизлярском районе выявил ведение предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе и потребовал от предпринимателя взятку за непривлечение к административной ответственности. В марте 2025 года, как полагает следствие, инспектор повторно потребовал деньги за то же самое. В обоих случаях предприниматель перечислил средства на указанный подозреваемым банковский счет.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.