Налогового инспектора в Дагестане подозревают в получении двух взяток

По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый в ходе проверки торгового объекта в Кизлярском районе выявил ведение предпринимательской деятельности без регистрации в налоговом органе и потребовал от предпринимателя взятку за непривлечение к административной ответственности. В марте 2025 года, как полагает следствие, инспектор повторно потребовал деньги за то же самое. В обоих случаях предприниматель перечислил средства на указанный подозреваемым банковский счет.