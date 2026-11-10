ВС подтвердил отказ во взыскании 84 млн рублей с мэрии Сочи за загрязнение реки
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций, отказав Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора в иске к администрации города-курорта Сочи. Верховный суд РФ отказал МУП г. Сочи «Водоканал» и Росприроднадзору в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Как указано в материалах дела, ведомство требовало взыскать с муниципалитета 84,17 млн рублей в качестве возмещения вреда, причиненного водному объекту — реке Бзугу.
Спор длится с 2023 года. Поводом для иска послужили результаты выездных обследований Росприроднадзора в 2021–2022 годах, в ходе которых были зафиксированы факты сброса неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку из централизованных сетей водоотведения. Лабораторные исследования проб воды (экспертные заключения от 07.12.2021, 28.06.2022 и 07.07.2022) подтвердили многократные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Истец рассчитал размер ущерба по утвержденной Минприроды методике, однако администрация добровольно возмещать вред отказалась.
Суды трех инстанций пришли к выводу, что истец не доказал вину органа местного самоуправления. В ходе разбирательства было установлено, что канализационно-насосная станция № 3, через которую ранее осуществлялся отвод стоков, была списана с баланса муниципалитета еще в 2016 году и выведена из эксплуатации в 1991 году. При этом гарантирующей организацией по водоотведению в Сочи является МУП «Водоканал».
Суды установили, что на спорном земельном участке расположены трубы МУП «Водоканал» и ООО «Санаторий им. М.В. Фрунзе». В 2022 году именно «Водоканал» осуществлял ремонт одной из труб, из которой происходил сброс, что суды расценили как подтверждение фактической эксплуатации сетей предприятием. Кроме того, спорный участок сетей не включен в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения города в качестве бесхозяйного объекта.
Определением Верховного Суда РФ в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам отказано.