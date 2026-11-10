ВС подтвердил отказ во взыскании 84 млн рублей с мэрии Сочи за загрязнение реки

Суды трех инстанций пришли к выводу, что истец не доказал вину органа местного самоуправления. В ходе разбирательства было установлено, что канализационно-насосная станция № 3, через которую ранее осуществлялся отвод стоков, была списана с баланса муниципалитета еще в 2016 году и выведена из эксплуатации в 1991 году. При этом гарантирующей организацией по водоотведению в Сочи является МУП «Водоканал».