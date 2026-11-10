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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В суд Ростовской области направили дело о возгорании АЗС на проспекте Королева

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело оператора-кассира АЗС на проспекте Королева, которая сгорела 5 августа. Первое заседание назначено на 12 ноября.
По версии следствия, Евгений Мышкин за деньги согласился налить водителю Алексею Рыжикову АИ-92 и АИ-95 в пластиковые канистры. От статической искры топливо воспламенилось, огонь охватил заправку. По предварительным данным уголовного дела самого Алексея Рыжикова, позже он поехал с канистрами во двор многоэтажного дома, где выбросил одну из горящих емкостей — загорелась парковка с более чем двумя десятками автомобилей.
Водителя задержали, он признал вину частично. Евгению Мышкину предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Мария Хоперская