В суд Ростовской области направили дело о возгорании АЗС на проспекте Королева

По версии следствия, Евгений Мышкин за деньги согласился налить водителю Алексею Рыжикову АИ-92 и АИ-95 в пластиковые канистры. От статической искры топливо воспламенилось, огонь охватил заправку. По предварительным данным уголовного дела самого Алексея Рыжикова, позже он поехал с канистрами во двор многоэтажного дома, где выбросил одну из горящих емкостей — загорелась парковка с более чем двумя десятками автомобилей.