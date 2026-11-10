ДСК проведет акцию «Счастливая среда 11.11» со скидкой 15% на готовые квартиры

Отметим, что акция не распространяется на сделки с использованием опеки, рассрочки, военной ипотеки и программы трейд-ин. Скидка не суммируется с дополнительными скидками для участников СВО и по программе переселения, а также с другими акциями, скидками и специальными предложениями.