ДСК проведет акцию «Счастливая среда 11.11» со скидкой 15% на готовые квартиры
11 ноября можно приобрести готовую квартиру от ДСК со скидкой 15%. В этот день компания проведет акцию «Счастливая среда».
Специальное предложение будет действовать только один день. Скидка распространяется на все готовые квартиры в жилых комплексах:
ЖК «Городские истории» (проспект Труда);
ЖК «Яблоневые сады» (пересечение улиц Шишкова и Загоровского);
ЖК «Задонье» (Московский проспект);
ЖК «Ласточкино» (микрорайон Шилово);
ЖК «Черемушки» (поселок Отрадное).
Напомним, что преимущества квартир ДСК — это качественная чистовая отделка «под ключ» и развитая социальная инфраструктура. Всё необходимое для жизни — рядом с домом! В жилых комплексах предусмотрены благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, комфортные пространства для семейного отдыха. Есть школы, детские сады, вузы, медицинские учреждения, торговые центры и другие объекты инфраструктуры.
Получить скидку 15% можно при полной оплате квартиры собственными средствами или оформлении ипотеки.
В день акции посетителей также ждут угощения. Офис продаж ДСК на улице Пеше-Стрелецкой, 95 будет работать с 9:00 до 19:00. Оформить сделку можно и онлайн.
Отметим, что акция не распространяется на сделки с использованием опеки, рассрочки, военной ипотеки и программы трейд-ин. Скидка не суммируется с дополнительными скидками для участников СВО и по программе переселения, а также с другими акциями, скидками и специальными предложениями.
Застройщики: АО «СЗ «ДСК», ООО «ВоронежБытСтрой», ООО «СЗ «Монтажник», ООО «СЗ «РИК», ООО «СЗ «РемСтрой».Заказчик строительства: АО «СЗ «ДСК». Реализация квартир: ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России №1481.
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