В Татарстане к 2030 году построят комплекс ФСИН стоимостью 31 млрд рублей

Согласно техническому заданию, комплекс общей ориентировочной площадью 133,5 тыс. кв. м объединит несколько подразделений. В частности, предусмотрено 700 мест в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, 1,15 тыс. мест в колонии строгого режима и 800 мест в колонии общего режима. Еще 50 мест отведут под ЕПКТ для изоляции злостных нарушителей, 100 — под медицинскую часть со стационарной больницей, по 100 — под два участка колоний-поселений.