В Татарстане к 2030 году построят комплекс ФСИН стоимостью 31 млрд рублей
Он объединит СИЗО, колонии разных режимов, школу и больницу
В Татарстане планируют построить учреждение объединенного типа ФСИН на 3 тыс. мест. На эти цели выделят 31 млрд руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, комплекс общей ориентировочной площадью 133,5 тыс. кв. м объединит несколько подразделений. В частности, предусмотрено 700 мест в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, 1,15 тыс. мест в колонии строгого режима и 800 мест в колонии общего режима. Еще 50 мест отведут под ЕПКТ для изоляции злостных нарушителей, 100 — под медицинскую часть со стационарной больницей, по 100 — под два участка колоний-поселений.
В составе учреждения также предусмотрены следственные и судебные помещения, школа, спортивный корпус с тиром, столовые, бани, прачечные и другие объекты инфраструктуры. Для организации труда осужденных планируется создать производственные помещения, в том числе швейное и литейное производства, участки металлообработки и изготовления мебели.
Проектно-изыскательские работы запланированы на 2027 год. Строительно-монтажные работы должны пройти в 2028–2030 годах.
Заказчиком выступает управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике.