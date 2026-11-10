Удаление тату в Ростове-на-Дону вошло в тройку самых дорогих в России

Спрос на процедуру при этом растет: с января по сентябрь 2026 года число поисковых запросов о сведении тату на картах 2ГИС увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Интерес к нанесению тату, напротив, снизился — на 3%.