Удаление тату в Ростове-на-Дону вошло в тройку самых дорогих в России
Ростов-на-Дону — один из самых дорогих городов России по стоимости удаления татуировок: медианная стартовая цена сеанса здесь составляет 2,4 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики 2ГИС, изучившие цены в 16 городах-миллионниках.
Дешевле услуга только в Москве — 3 тыс. рублей, дороже всех, кроме Москвы, города дороже лишь в столице. Средний по стране медианный порог входа — 1,92 тыс. рублей; наиболее доступна услуга в Омске, Краснодаре и Нижнем Новгороде (по 1 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге сеанс обойдется в 1,8 тыс. рублей.
Спрос на процедуру при этом растет: с января по сентябрь 2026 года число поисковых запросов о сведении тату на картах 2ГИС увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Интерес к нанесению тату, напротив, снизился — на 3%.
Растет и предложение. В октябре 2026 года услугу «Удаление татуировок» в городах-миллионниках предлагали более 3 тыс. точек против 2 375 двумя годами ранее. Рост за два года составил 27%, за последний год — 7%.