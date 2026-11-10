В Ростовской области на социнфраструктуру предусмотрели более 5 млрд рублей

В региональном бюджете Ростовской области на 2026 год предусмотрено 5,08 млрд рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры. Из этой суммы 1,98 млрд рублей составляют средства областного бюджета, еще 3,1 млрд рублей поступят из федерального центра. Об этом сообщил «Деловой газете. Юг» первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.