В Ростовской области на социнфраструктуру предусмотрели более 5 млрд рублей
В региональном бюджете Ростовской области на 2026 год предусмотрено 5,08 млрд рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры. Из этой суммы 1,98 млрд рублей составляют средства областного бюджета, еще 3,1 млрд рублей поступят из федерального центра. Об этом сообщил «Деловой газете. Юг» первый замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.
К октябрю освоено 4,77 млрд рублей, или 93,9% предусмотренного финансирования. В том числе объем освоенных областных средств достиг 1,81 млрд рублей, федеральных — 2,96 млрд рублей.
Наиболее капиталоемкие проекты реализуются в рамках федеральных программ и национальных проектов. В 2026 году на строительство и реконструкцию четырех объектов — школы в Батайске, спортивного центра в Красном Сулине, центральной городской больницы Азова и больницы скорой медицинской помощи Таганрога — предусмотрено 3,66 млрд рублей. Освоение средств по этим проектам составляет 95,1%.