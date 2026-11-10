В Самарской области минприроды выписало штрафы на 3,2 млн рублей по результатам эконадзора

Больше всего нарушений выявлено в сфере обращения с отходами — штрафы на 2,5 млн руб., чаще всего за незаконный сброс отходов. Также нарушения выявлены за: невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, случаи самовольного подключения к централизованным системам водопотребления и водоотведения. Также инспекторы муниципалитетов более 3 тыс. раз участвовали в проверках прокуратуры и полиции.