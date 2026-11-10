Охотникам на Дону ограничили добычу зайца-русака и корсака

Охотникам в Ростовской области установили нормы добычи на новый сезон. Согласно приказу минприроды региона, за зайцем-русаком можно охотиться не более одной особи в день, а за весь сезон добыть не более пяти особей. По корсаку лимит выше — до двух особей в день, но те же пять за сезон. На лисицу и енотовидную собаку, а также на волка и шакала нормы добычи не введены.