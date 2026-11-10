Число киберпреступлений в Краснодаре с начала года снизилось более чем на треть

Основную часть зарегистрированных случаев составило IT-мошенничество — 2601 преступление, что на 35% меньше год к году. Число краж с банковских счетов сократилось на 30,7%, до 345, неправомерных доступов к компьютерной информации — на 61,5%, до 168. По словам господина Коноваленко, на преступления с использованием цифровых технологий приходится каждое четвертое-пятое правонарушение в городе.