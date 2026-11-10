Число киберпреступлений в Краснодаре с начала года снизилось более чем на треть
В Краснодаре за январь—сентябрь 2026 года зарегистрировали 3528 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 37,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом совокупный ущерб от таких преступлений превысил 1,637 млрд руб. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщил начальник пресс-службы городского управления МВД Артем Коноваленко.
Основную часть зарегистрированных случаев составило IT-мошенничество — 2601 преступление, что на 35% меньше год к году. Число краж с банковских счетов сократилось на 30,7%, до 345, неправомерных доступов к компьютерной информации — на 61,5%, до 168. По словам господина Коноваленко, на преступления с использованием цифровых технологий приходится каждое четвертое-пятое правонарушение в городе.
Чаще всего потерпевшими становятся жители в возрасте от 30 до 49 лет: на эту группу приходится 1085 человек, или 45% пострадавших. В 392 случаях ущерб превысил 1 млн руб. По данным полиции, в 55% эпизодов мошенники представляются сотрудниками мобильных операторов, портала «Госуслуги», ФСБ или Росфинмониторинга, чтобы получить доступ к учетным записям и персональным данным граждан.
Среди распространенных схем — предложения заработать на криптовалютных биржах с помощью фишинговых приложений, а также помощь в покупке автомобилей за рубежом. Схема с сообщениями о попавшем в беду родственнике, по словам представителя МВД, в этом году практически не применяется.
Новой разновидностью обмана стали так называемые «видеообыски». Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры и под предлогом проведения обыска требуют показать на видео обстановку в квартире, собрать ценности и передать их курьерам. Господин Коноваленко подчеркнул, что люди, забирающие деньги и имущество у потерпевших, являются соучастниками преступлений.