За десять месяцев в Ижевске оштрафовали более 2,9 тысяч безбилетников
С начала года контролеры выявили 4,6 тыс. случаев неоплаты проезда
За десять месяцев 2026 года контролеры АО «ИПОПАТ» выявили 4 594 случая безбилетного проезда в городских автобусах Ижевска. Административные комиссии назначили штрафы 2 957 пассажирам на общую сумму около 4,5 млн руб., сообщили в транспортной компании.
В октябре контролеры составили 285 протоколов. Из общего числа нарушителей 2 902 человека получили штрафы по 1,5 тыс. руб., еще 55 повторных нарушителей должны заплатить по 3 тыс. руб.
За десять месяцев сотрудники службы контроля провели более 110 тыс. проверок автобусов, около 9 тыс. из них — в октябре. Проверки проходят в том числе на наиболее загруженных остановках и в часы пик.