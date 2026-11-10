Долг застройщиков Татарстана по кредитам достиг 334,8 млрд рублей
В Приволжском федеральном округе задолженность по ним достигла 1,05 трлн рублей
На 1 октября в Татарстане действовали 243 кредитных договора с застройщиками, использующими счета эскроу. Их общая сумма составила 807,6 млрд руб., задолженность по ним — 334,8 млрд руб., следует из данных Банка России.
На счетах эскроу в республике находилось 225,7 млрд руб. средств дольщиков.
В Чувашии действовали 73 кредитных договора на 45,8 млрд руб. Задолженность по ним составляла 28,4 млрд руб. На счетах эскроу находилось 38,2 млрд руб.
В Марий Эл насчитывалось 43 действующих кредитных договора на 30,2 млрд руб. с задолженностью 15,5 млрд руб. На счетах эскроу находилось 18 млрд руб.
В Кировской области действовали 62 кредитных договора на 36,9 млрд руб. Задолженность составляла 18,2 млрд руб. На счетах эскроу находилось 22,9 млрд руб.
В целом по Приволжскому федеральному округу действовали 1,4 тыс. кредитных договоров с застройщиками на 2,5 трлн руб. Задолженность по ним достигла 1,05 трлн руб. На счетах эскроу находилось 824,6 млрд руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам составляла 9,48%.