Долг застройщиков Татарстана по кредитам достиг 334,8 млрд рублей

В целом по Приволжскому федеральному округу действовали 1,4 тыс. кредитных договоров с застройщиками на 2,5 трлн руб. Задолженность по ним достигла 1,05 трлн руб. На счетах эскроу находилось 824,6 млрд руб. Средневзвешенная ставка по кредитным договорам составляла 9,48%.