Приложение с ИИ-прическами оформило заказ на дорогой смартфон за счет орчанки
Женщина потеряла 110 тысяч рублей из-за мобильного приложения
Жительница Орска обратилась в полицию после того, как у нее похитили более 100 тыс. руб. Ранее потерпевшая увидела в интернете рекламу ИИ-сервиса по генерации причесок и скачала приложение на телефон. Подробности сообщают в региональном УМВД.
Женщина перешла по ссылке и скачала приложение со встроенным искусственным интеллектом, после чего мобильное устройство начало обновление и перезагрузилось. Когда гаджет включился, она обнаружила в одном из маркетплейсов заказ на дорогостоящий смартфон, который она не оформляла. В итоге орчанка потеряла более 110 тыс. руб.
Как установили полицейские, ранее женщину уже информировали о подобных схемах интернет-мошенников. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Жертвами подобной схемы преступников уже стали десятки россиян. Ранее о потере денег из-за ИИ-приложения сообщали жительницы Омска, Курска, Улан-Удэ и других городов РФ.