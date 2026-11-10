Приложение с ИИ-прическами оформило заказ на дорогой смартфон за счет орчанки

Женщина перешла по ссылке и скачала приложение со встроенным искусственным интеллектом, после чего мобильное устройство начало обновление и перезагрузилось. Когда гаджет включился, она обнаружила в одном из маркетплейсов заказ на дорогостоящий смартфон, который она не оформляла. В итоге орчанка потеряла более 110 тыс. руб.