Бывшую сотрудницу почты на Кубани осудили за хищение пенсионных выплат

В судебном заседании госпожа Волова признала вину. Ее признали виновной в присвоении и краже (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ей два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Гражданский иск АО «Почта России» удовлетворен: с осужденной постановлено взыскать 655,9 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.