Бывшую сотрудницу почты на Кубани осудили за хищение пенсионных выплат
В Темрюкском районе бывшую сотрудницу почты Светлану Волову приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно за хищение пенсионных выплат, коммунальных платежей и денежных средств начальника отделения. Суд также обязал ее возместить «Почте России» более 655 тыс. руб. ущерба. Приговор в законную силу не вступил, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как установил Темрюкский районный суд, в апреле 2026 года, работая почтальоном в поселке Кучугуры, госпожа Волова присвоила 607,1 тыс. руб., предназначенных для выплаты пенсий и социальных пособий. Чтобы скрыть хищение, она расписалась в платежных документах от имени получателей и передала их начальнику почтового отделения.
Кроме того, осужденная не внесла в кассу 48,9 тыс. руб., полученных от жителей в счет оплаты коммунальных услуг, и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению. Позднее она похитила еще 77 тыс. руб., которые начальник отделения передал ей на хранение в сейфе.
Хищение выявила служба безопасности УФПС Краснодарского края в ходе внутренней проверки. В «Почте России» сообщили, что полностью возместили пострадавшим причиненный материальный ущерб.
В судебном заседании госпожа Волова признала вину. Ее признали виновной в присвоении и краже (ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ей два года и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Гражданский иск АО «Почта России» удовлетворен: с осужденной постановлено взыскать 655,9 тыс. руб. в счет возмещения ущерба.