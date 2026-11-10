Единственный поставщик получит 284,7 млн за капремонт канализации в Энгельсе
На конкурс «Энгельс-Водоканала» поступила только одна заявка
МУП «Энгельс-Водоканал» выбрал подрядчика капитального ремонта участка канализации. “Ъ” нашел подробности в ЕИС «Госзакупки».
15 октября предприятие объявило тендер на капремонт участка главного самотечного коллектора в районе ул. Ломоносова, 19. Заявки от потенциальных поставщиков принимали до 2 ноября. Максимальная стоимость контракта составила 302,9 млн руб. Принять участие в розыгрыше подряда могли компании, состоящие в саморегулируемых организациях в соответствующей области и имеющие подтвержденный опыт капитального ремонта или строительства линейных объектов за последние пять лет на сумму не менее 50% от начальной цены договора.
На конкурс поступила только одна заявка. Комиссия одобрила ее, и предприятие заключило контракт с единственным поставщиком. Исполнитель взялся выполнить работы за 284,72 млн руб. Имя подрядчика на момент публикации неизвестно.
Проект предполагает прокладку трубопровода диаметром 1,4 тыс. мм общей протяженностью свыше 315 м — из них 194 м методом горизонтального направленного бурения и 121 м открытым способом. Также запланировано строительство пяти сборных железобетонных колодцев диаметром 2 тыс. мм. Проектную документацию разработало ООО «Специфика». Директор МУП «Энгельс-Водоканал» Роман Шихалиев утвердил техническое задание, согласованное главным инженером предприятия Дмитрием Барынкиным и начальником производственно-технического отдела (ПТО) Ольгой Аксеновой, которая также должна будет проконтролировать выполнение работ.
Срок исполнения контракта — 30 ноября 2027 года. Договор действует до 25 декабря. Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет.