Единственный поставщик получит 284,7 млн за капремонт канализации в Энгельсе

15 октября предприятие объявило тендер на капремонт участка главного самотечного коллектора в районе ул. Ломоносова, 19. Заявки от потенциальных поставщиков принимали до 2 ноября. Максимальная стоимость контракта составила 302,9 млн руб. Принять участие в розыгрыше подряда могли компании, состоящие в саморегулируемых организациях в соответствующей области и имеющие подтвержденный опыт капитального ремонта или строительства линейных объектов за последние пять лет на сумму не менее 50% от начальной цены договора.