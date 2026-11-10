Госэкспертиза одобрила проект капремонта медиафасада стадиона «Ростов Арена»

Подбор подрядчика для проверки сметной документации стартовал еще в октябре 2026 года. В рамках закупки специалистам предстояло проверить достоверность сметной стоимости: насколько корректно в расчетах отражены объемы работ, цены на материалы и оборудование, расценки, а также отсутствуют ли искажения, завышения или занижения. На проведение экспертизы выделили более 122,9 тыс. рублей.