Недвижимость на поколения: как премиальное жилье становится частью семейного капитала

У этого района особое положение на карте Москвы. Исторические особняки и переулки соседствуют с модными ресторанами, галереями и деловыми кварталами, а бывшие промышленные здания превращаются в яркие культурные площадки. Здесь можно за один вечер совершить путешествие из города прошлого в столицу будущего, сменив атмосферу старинных улиц на футуристические пейзажи современного мегаполиса. До Садового кольца отсюда легко доехать за шесть минут, до Кремля за двенадцать, а до метро «Улица 1905 года» или стеклянных башен Москва-Сити – и вовсе дойти пешком.