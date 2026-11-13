Недвижимость на поколения: как премиальное жилье становится частью семейного капитала
В мире финансов, где многое решают настроения рынка, элитная недвижимость остается тихой гаванью для капитала. В отличие от акций, ее стоимость не меняется вслед за биржевыми котировками, а пользоваться ею можно сегодня и передать следующему поколению завтра. Но ценность недвижимости не исчерпывается деньгами: с домом или квартирой связаны люди, события и воспоминания, которые со временем становятся частью истории нескольких поколений.
Инвестиция с душой
Состоятельные люди оценивают недвижимость не только как инвестицию, но и как актив, который может служить нескольким поколениям. Это хорошо видно из исследования Knight Frank, охватывающего 150 семейных офисов из 29 городов мира с активами более чем на $84 млрд. Почти две трети опрошенных управляют жилой недвижимостью своих семей; в среднем такой портфель включает 4,7 объекта. Главный мотив связан не с доходностью: для 44% респондентов это возможность пользоваться жильем и передать его по наследству, для 29% – сохранение капитала. Потенциальный доход от аренды назвали лишь 7%.
Скоро многим из этих домов и квартир предстоит сменить нынешних владельцев. По оценке Coldwell Banker, в мире происходит крупнейшая межпоколенческая передача частного состояния в современной истории на сумму $38,3 трлн. В ближайшие десять лет представители поколения X и миллениалы унаследуют около $4,6 трлн недвижимости. Но передать детям дом и сделать его достоянием поколений – не одно и то же. Для первого достаточно права собственности. Для второго нужно, чтобы новый владелец видел смысл в сохранении актива.
Персональная экспозиция
Резиденция остается фамильной, пока для нее находится место в жизни следующего поколения. В парижской квартире Марианны Хури-Вогт, американского архитектора, известного проектами элитных курортных резиденций, таким местом стала личная комната ее матери – будуар. Родители приобрели квартиру в 1986 году, здесь выросли три дочери, а в 2021 году жилье перешло к ним по наследству. Сестры обновили интерьеры, но материнскую комнату почти не тронули. Теперь перед любимыми праздниками в ней собираются и внучки: вместе с матерями выбирают наряды, примеряют украшения, делают прически и делятся секретами.
В Петербурге местом встречи нескольких поколений стала музыкальная гостиная. В 1899 году Леонтий Бенуа, знаменитый архитектор, впоследствии создавший корпус Русского музея, построил на Васильевском острове доходный дом и поселился в нем с семьей. После революции, спасая квартиру от превращения в коммуналку, он пригласил к себе родственников. Более века спустя в ней по-прежнему живут его потомки. В гостиной сохранились рояль, арфа и фисгармония, а праправнучка архитектора Анастасия Мурзина-Бенуа продолжает традицию музыкальных вечеров и сама играет для гостей на арфе.
Такие квартиры превращаются в своего рода персональные музеи. В их эксклюзивных экспозициях собрана семейная память: вещи, картины, книги и фотографии становятся свидетельствами жизни нескольких поколений.
Новая семейная резиденция
История фамильного гнезда необязательно должна начинаться с прадедушкиной квартиры. Ее первую главу можно написать самому, выбрав для этого стильное и современное жилье. Именно таким будет премиальный проект «Начало», который компания «Донстрой» возводит сейчас на Красной Пресне.
У этого района особое положение на карте Москвы. Исторические особняки и переулки соседствуют с модными ресторанами, галереями и деловыми кварталами, а бывшие промышленные здания превращаются в яркие культурные площадки. Здесь можно за один вечер совершить путешествие из города прошлого в столицу будущего, сменив атмосферу старинных улиц на футуристические пейзажи современного мегаполиса. До Садового кольца отсюда легко доехать за шесть минут, до Кремля за двенадцать, а до метро «Улица 1905 года» или стеклянных башен Москва-Сити – и вовсе дойти пешком.
Из окон «Начала» откроются виды на панораму делового центра, Воробьевы горы, МГУ и «Лужники». С верхних этажей можно будет любоваться городом до самого горизонта, узнавая в его силуэте знаменитые сталинские высотки. В этих видах встретятся архитектурные символы разных эпох столицы.
Свои традиции
У хорошей семейной резиденции должна быть своя светская жизнь. В «Начале», объединяющем восемь корпусов высотой от 11 до 48 этажей, для нее найдется множество поводов. В клубе резидентов можно будет назначить встречу за кофе, устроить камерный кинопоказ или провести вечер с книгой в библиотеке. Для работы появятся коворкинги и переговорные, для детей – клуб и комнаты для занятий с преподавателями. Дополнят инфраструктуру образовательный центр, фитнес с бассейном, кафе, пекарня и ресторанная улица.
Воскресные завтраки в любимом кафе, заплывы в бассейне всей семьей, дни рождения с авторским меню от шеф-повара в ресторане прямо у дома – из таких удовольствий со временем складываются маленькие традиции, которые объединяют поколения.
Двор «Начала» площадью 1,2 га превратится в живописный сад с продуманным ландшафтом, цветущими растениями и уютными уголками для отдыха. Его пространство будет разделено на три тематические зоны: для детских игр, спортивных занятий и неспешных бесед. На крыше стилобата появится открытый променад с зеленью и местами для отдыха. На кровле третьего этажа между корпусами протянется крытая галерея, по которой можно будет пройти даже в самый ненастный день, не доставая пальто.
В «Начале» представлены квартиры для разных этапов жизни: от компактных форматов площадью 34 кв. м до семейных резиденций более 200 кв. м. Просторные планировки включают несколько спален, террасы и лоджии. Здесь найдется место и для библиотеки, и для коллекции живописи. Со временем интерьер дополнят открытки и фотографии из путешествий. И спустя много лет повзрослевшие дети будут с нежностью перебирать эти вещи, вспоминая счастливые моменты, проведенные дома.
Технологии комфорта
Счастливое время с близкими хочется посвящать общению, а не решению бытовых вопросов. В «Начале» современные технологии и профессиональный сервис помогут избавить жителей от лишних хлопот. Прием курьерских заказов возьмет на себя специальная служба, и на территории дома не будет посторонних. Автомобили направят в двухуровневый подземный паркинг, а двор останется свободным от транспорта.
Резиденты смогут приглашать гостей по QR-коду и заранее бронировать помещения для праздников прямо со смартфона. Система «Свободные руки» откроет двери и обеспечит бесконтактный доступ к лифтам, а распознавание автомобильных номеров позволит въезжать в паркинг без остановки перед шлагбаумом. За безопасность будут отвечать камеры видеонаблюдения и система контроля доступа, чтобы взрослые могли спокойно принимать гостей, а дети играть во дворе и наслаждаться беззаботным детством.
Теплые праздники, встречи с друзьями и счастливые дни, проведенные вместе, со временем сложатся в собственную историю каждой семьи «Начала». У детей появятся любимые традиции, дорогие сердцу вещи и воспоминания, к которым они будут с теплотой возвращаться, даже когда станут взрослыми.
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