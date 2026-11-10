ФСБ сообщила о планах задержанного агента СБУ провести теракты в Ростове

По версии следствия, фигуранта завербовали на Украине, где он прошел проверку на полиграфе, после чего приехал в Россию и устроился на работу в Анапе. Спустя время ему позвонил куратор, который, по словам задержанного, предложил съездить в Кабардинку и «пройтись по прибойке в сторону затонувшего судна с целью проверить там посты». Кроме того, агент получил задание провести рекогносцировку береговой линии черноморского побережья для нанесения противником ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также установить взрывные устройства в Ростове-на-Дону.